Der Brexit und der Handelskonflikt drängen in der kommenden Woche die Konjunkturdaten in den Hintergrund. Die unklare Lage verunsichert Investoren.

Die Zeit für Besinnlichkeit wird an den Märkten in diesem Jahr noch etwas aufgeschoben. Die neue Woche steht im Zeichen großer Ereignisse und verspricht unruhig zu werden. Die Vorboten waren im Dax bereits in der abgelaufenen Handelswoche zu spüren. Nach einigem Auf und Ab schloss der deutsche Leitindex am Freitag mit 0,53 Prozent Verlust gegenüber der Vorwoche bei 13.166 Zählern.

Einmal mehr dominieren die beiden großen Themen des Jahres die kommenden Tage. Thema Nummer eins: Brexit. Am Donnerstag wählt Großbritannien ein neues Parlament. Gelingen Boris Johnsons Konservativen der aktuell von den Umfrageinstituten prognostizierte Wahlsieg, wird ein Austritt der Briten aus der Europäischen Union Ende Januar wahrscheinlicher.

Das wäre zunächst einmal positiv für das britische Pfund, das gegenüber dem US-Dollar seit August zwar um elf Cent aufwertete, aber bei 1,31 Dollar je Pfund noch immer deutlich unter den Vor-Brexit-Kursen aus dem Jahr 2016 notiert. Damals gab es für ein Pfund noch 1,50 Dollar.

Nach der Wahl dürften sich die Märkte auf die Frage konzentrieren, ob die Verhandlungen über eine Freihandelszone schnell genug vorankommen und ob die britische Regierung gegebenenfalls bis Mitte 2020 eine Fristverlängerung beantragt, erklärt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Eine Pattsituation im Parlament oder gar ein überraschender Sieg der Labour-Partei hätten wegen der dann erneut aufbrandenden

