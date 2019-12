Deutsche sind in der EU-Kommission massiv unterrepräsentiert. Die Chancen, dass ausgerechnet deren neue Präsidentin Ursula von der Leyen das Ungleichgewicht korrigiert, stehen nicht gut.

Das Problem ist in Berlin seit Langem bekannt. Anfang des Jahres sprach ein enger Mitarbeiter des damaligen EU-Kommissars Günther Oettinger im Kanzleramt eine heikle Personalfrage an: Die Zahl deutscher Beamter bei der EU-Kommission sei sehr gering. Doch der Europaberater der Kanzlerin, Uwe Corsepius, würgte das Thema ab. Vor der Europawahl im Mai wolle er keine Diskussionen darüber.

Die barsche Reaktion überraschte die Anwesenden. Denn das Ungleichgewicht ist offenkundig. Die EU-Kommission beschäftigt in absoluten Zahlen deutlich mehr Belgier, Italiener, Franzosen und Spanier als Deutsche (siehe Grafik unten). "Egal, ob man die Bevölkerung als Maßstab heranzieht, den Beitrag zum EU-Haushalt oder das Stimmrecht im Rat - in der EU-Kommission müssten mehr Deutsche arbeiten", sagt Oettinger, der bis November als Kommissar auch für Verwaltung und Personal zuständig war. Und er fügt hinzu: "EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird um dieses Thema nicht herumkommen."

Allzu schnelle Rekrutierungsoffensiven aus der Heimat sollte allerdings niemand erwarten. Die neue EU-Chefin will sicher nicht in den Verdacht kommen, deutsche Interessen zu vertreten. Zu sehr hat sie sich seit ihrer Wahl im Juli als Muster-Europäerin präsentiert.EU-Beamte sollen selbstverständlich stets die Interessen aller 28 Mitgliedstaaten im Blick behalten. Aber in der Realität prägen Herkunft, Ausbildung und Berufserfahrung natürlich den Blickwinkel. Einem deutschen EU-Beamten muss ...

