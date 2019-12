Neun Millionen Straßenlaternen gibt es in Deutschland. Die können viel mehr, als Licht spenden. Sie sollen Feinstaub und den Verkehrsfluss messen und Parkplätze zuweisen. Der Leuchtenhersteller Trilux arbeitet daran.

Es ist tiefste Nacht. Der Fahrradweg im Osten von Ludwigsburg liegt im Dunkeln. Dann nähert sich ein Radfahrer. Wie auf ein Stichwort leuchten die Straßenlaternen auf. Eine Lampe nach der anderen geht an, immer dort, wo der Radfahrer gerade ist. Hinter ihm gehen die Lichter eins nach dem anderen wieder aus.

Intelligente Beleuchtung, ganz nach Bedarf. Damit will sich der Leuchtenhersteller Trilux für die Smart City positionieren, die kluge Stadt der Zukunft: vernetzt, effizient und nachhaltig. In Ludwigsburg stehen die intelligenten Straßenlaternen von Trilux schon seit 2016. Mithilfe von Sensoren registrieren sie, ob überhaupt jemand da ist, und erleuchten so den Fuß- und Radweg neben einer Sportanlage. Ein Pilotversuch.

"Intelligente Leuchten, die aus sind, wenn sie nicht gebraucht werden", sind für Andreas Uhl von den Stadtwerken Ludwigsburg eine gute Sache: "vor allem im Bereich von Parkanlagen und beleuchteten Grünzügen." Aber auch in reinen Industriegebieten kann er sich eine solche Beleuchtung vorstellen.

Trilux beschäftigt rund 5000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von knapp 681 Millionen Euro erwirtschaftet. Zwölf Vertriebsgesellschaften gehören zum Unternehmen, unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...