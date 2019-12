Die Konsolidierung unter den US-Brokern geht in die nächste Phase: Charles Schwab will den Rivalen TD Ameritrade übernehmen. Bei den Anlegern kommt die Idee bislang hervorragend an. Unter den US-Online-Brokern herrscht seit Jahren ein erbitterter Konkurrenzkampf, der bislang vor allem mit immer niedrigeren Handelsgebühren ausgetragen wurde. Dass die großen Anbieter im Oktober das Ende dieser Gebühren eingeläutet haben, hat zwar den Preiskrieg beendet - doch stattdessen rollt nun die Konsolidierungswelle ...

