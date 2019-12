In Unternehmen verschwimmen die Trennlinien zwischen Fachgebieten. Doch noch fehlt es an Mitarbeitern, die Interdisziplinarität wirklich beherrschen. Erste Universitäten machen sich nun daran, das zu ändern.

Dass Corinna Coupette oft die Einzige ist, die all ihre Kollegen versteht, liegt nicht daran, dass sie sieben Sprachen spricht. Sondern am ungewöhnlichen Umfeld: Die 27-Jährige arbeitet am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken mit Informatikern und Juristen zusammen. In Projekten trifft sie auf pragmatische Techniker, die drauflos programmieren und Fehler später beheben. Und auf detailversessene Dogmatiker, die nur Lösungen dulden, die auch noch den obskursten Einzelfall abdecken. "Bringt man die beiden Gruppen zusammen, in der Hoffnung auf ein produktives Ergebnis, wird man wahrscheinlich enttäuscht", sagt Coupette. Und müsste ergänzen: Es sei denn, sie ist mit dabei.

Denn Coupette kann übersetzen zwischen den sich sonst so fernen Disziplinen. Sie ist promovierte Juristin. Und sie ist Informatikerin, sitzt gerade an ihrer Doktorarbeit. "Ich kann denken wie eine Juristin und dann Fragen stellen wie eine Informatikerin - und umgekehrt", sagt Corinna Coupette.

Diese Doppelbefähigung macht sie zum perfekten Dolmetscher zwischen den Welten - und zur begehrten Fachkraft. Denn in der Wirtschaft setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass viele Potenziale dort liegen, wo bislang keiner hinschaut: in den Grenzbereichen zwischen Abteilungen und Disziplinen. Das "Silodenken" aufzugeben ist einer der Slogans, mit denen Beratungen seit Jahren durch die Konzerne tingeln. Aber das erfordert eben auch: Menschen, die dazu in der Lage sind, aus den Inhalten der Silos eine homogene Masse zu machen.

"Wir nähern uns einer postdisziplinären Ära, in der die einzelnen Fachgebiete immer weniger relevant werden und ihre Vernetzung untereinander an Bedeutung gewinnt", sagt Ulrich Weinberg, Direktor der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Selbst die besten Spezialisten könnten in dieser Ära nur erfolgreich sein, wenn sie das gezielte Grenzüberschreiten beherrschen. Diesen Trend zeigt auch der Supermaster-Wettbewerb der WirtschaftsWoche, der gerade wieder gestartet ist. Zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte wurden in der vergangenen Runde aus mehr als 180 Einsendungen die zehn besten wirtschaftswissenschaftlichen Masterarbeiten ausgewählt. Die Studenten behandelten darin verschiedenste Fragen, eine Gemeinsamkeit aber gab es: Als exzellent fielen die Arbeiten auf, die wirtschaftswissenschaftliche Methoden mit denen aus anderen Disziplinen kombinierten.

Geistige Flexibilität

Wie Interdisziplinarität im Beruf funktioniert, erforscht die Arbeitspsychologin Simone Brandstädter an der Uni Heidelberg. Eine erste Hürde liege oft in den subtilen Codes, die in den verschiedenen Gruppen gelten. "Jede Disziplin bringt eigene Sprachen, Kommunikationsformen und Verhaltensweisen mit sich", so Brandstädter. Sie selbst hat das bei der Zusammenarbeit von Medizintechnikern und Chirurgen beobachtet. Während die Techniker den Körper als Maschine betrachten, den man reparieren könne, wenn man nur an genügend Stellen schraubt und klopft, ...

