Im November 2019 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 8,6% auf 2,9 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis November 2019 nahm das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe um 15,2% auf 36,6 Mio. Reisende zu. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete ein deutliches Passagierplus in den ersten elf Monaten von 17,6% auf 29,2 Mio.Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im November 2019 um 9,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.391.208 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 7,8% zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 14,3%. Die Flugbewegungen nahmen im November 2019 mit plus 1,7% zu. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...