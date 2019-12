An den europäischen Börsen hat sich die Unsicherheit des Vortages zunächst fortgesetzt, gegen Ende des Tages fassten die Anleger auf Grund neuer Hoffnungsschimmer im internationalen Handelsstreit wieder Mut, und die wichtigsten Indices konnten die zwischenzeitlichen Verluste fast zur Gänze wieder wettmachen. So blieb für den EuroStoxx 50 ein fast unveränderter Schlusskurs mit einem marginalen Minus von 0,01% bestehen, der Dax konnte nicht ganz so viel aufholen und ging 0,3% schwächer in den Feierabend, der Pariser CAC 40 schaffte dank des Kurssprunges von Sanofi sogar ein Plus von 0,2% und in London gab es ein kleines Minus von 0,3%. Die für den 15. Dezember angedrohten neuen Strafzölle der USA auf Importe aus China sollen laut ...

