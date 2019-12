Die im direct market gelistete NET New Energy Technologies AG wird anhand der Zeichnungsscheine, die seit dem 7. September 2019 eingelangt sind, die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung vollziehen und die Eintragung in das Firmenbuch anmelden. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von derzeit 4,018.893,00 um 7.549,00 auf 4,026.442,00 Euro erhöht. Der Ausgabepreis lag bei 2,8 Euro je Aktie. Die Aktien werden in Kürze die bestehende Sammelurkunde, die bei OeKB CSD GmbH verwahrt wird, eingegliedert und über die Zahlstelle Wiener Privatbank SE den Depots der Zeichner zugeteilt werden. Ein Antrag auf Einbeziehung aller im Zuge der Kapitalerhöhung auszugebenden jungen Aktien der Gesellschaft in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse, ...

