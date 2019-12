Die Aktien des Online-Zahlungsdienstleister Wirecard sind den zweiten Tag in Folge Dax-Schlusslicht. Mal wieder sind Vorwürfe der "Financial Times" die Ursache.

Der Dax startet nach einem turbulenten Handelstag einen Erholungsversuch. In der ersten Handelsstunde notiert das deutsche Börsenbarometer 0,4 Prozent im Plus bei 13.121 Punkten Am Dienstag hatte der Index die Marke von 13.000 Punkten verteidigt und schloss letztendlich 0,3 Prozent im Minus bei 13.071 Zählern. Das Tagestief gestern lag aber bei 12.886 Punkten.

Der Grund für die gestern zwischenzeitlich hohen Verluste: Mittlerweile fangen die Märkte an, an einer Teileinigung im Handelsstreit zwischen China und den USA zu zweifeln. Ein weiteres Indiz dafür haben die Chinesen bereits geliefert.

Künftig sollen die Behörden im Reich der Mitte mit chinesischen Computern, die mit chinesischen Betriebssystemen laufen, arbeiten. Das soll stufenweise erfolgen, ab 2023 soll es dann kein Windows und kein Apple dort mehr geben, kein Android und kein IOS.

Damit wird die Bemerkung von US-Präsident Donald Trump hochaktuell, dass es vielleicht erst eine Teileinigung nach den US-Präsidentschaftswahlen geben wird. Anleger sollten auf jeden Fall eine weitere Eskalation im Handelsstreit nicht ausschließen.

Eine finale Entscheidung über die Einführung weiterer Zölle auf chinesische Importe, die am 15. Dezember verkündet werden soll, dürfte vermutlich erst in letzter Sekunde fallen.

Solch eine Eskalation dürfte den deutschen Aktienmarkt stärker belasten als die US-Indizes. Die US-Wirtschaft hat sich in den vergangenen Monaten erstaunlich robust gegenüber den Auswirkungen der Zölle gezeigt.

In dem Zusammenhang ist das Verhalten der Privatanleger schon erstaunlich: Sie nutzten den gestrigen Kursrutsch, um noch stärker auf eine Jahresendrally zu spekulieren, Das entsprechende Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, das anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax berechnet wird, stieg am gestrigen Dienstag weiter an und nähert sich dem bisherigen Zwölf-Monats-Hoch.

Diese Entwicklung mahnt zur Vorsicht. Sollten die Kurse ins rutschen kommen, gibt es kaum noch Nachfrage seitens der Privatanleger. Und sie müssen dann auch schnell ihrer risikoreichen Hebelprodukte verkaufen, um die Verluste nicht ausufern zu lassen. Was wieder den Kursrutsch verschärfen dürfte.

Die institutionellen Investoren agieren zurückhaltender, haben in den vergangenen Tagen auch mehr Call- als Put-Optionen an der Frankfurter Terminbörse Eurex gekauft.

Das nächste Risiko, oder je nach Betrachtungsweise auch Chance, steht am heutigen Abend nach Börsenschluss auf dem Programm. US-Notenbankchef Jerome Powell verkündet das Ergebnis der Notenbanksitzung.

Worum geht es? Seit ungefähr neun Monaten wird über Zinssenkungen diskutiert, also wann wie die Zinsen sinken. Aber kann diese ...

