Immer wieder hervorragende Explorationsergebnisse, eine Unternehmensübernahme mit einem äußerst interessanten und vielversprechenden Projekt und nun die Bildung eines hochkarätigen Beirats mit ausgewiesenen Minenexperten. So liest sich die jüngste Agenda des US-amerikanischen Basis- und Edelmetallexplorers U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU). Dank des nun neu gegründeten ‚Advisory Boards" gewinnt U.S. Gold Corp. extrem stark an Expertise hinzu! Denn die beiden in das Board berufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...