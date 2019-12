Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag etwas tiefer. Nach einem knapp gehaltenen Start haben sich dabei die Verluste ausgeweitet, allerdings liegen sie noch in einem sehr moderaten Rahmen. Immerhin ist es aber bereits der dritte Verlusttag in Folge. Angesichts der geballten Ladung an wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...