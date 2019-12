Der Pharma- und Biotherapeutika-Spezialisten Biotest hat ein neues Plasmazentrum in Tschechien eröffnet. Durch dieses inzwischen vierte Zentrum, das nach der Zulassung durch die tschechische Gesundheitsbehörde in Iglu eröffnet wurde, kann Biotest seine Selbstversorgungsquote erhöhen und ist für zukünftiges Wachstum gerüstet. Die vier Plasmazentren in Tschechien werden durch die 100prozentige Biotest-Tochter Cara Plasma s.r.o betrieben. Das in den Zentren gesammelte Plasma wird anschlie..

