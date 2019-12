- Es gibt kaum eine Branche oder einen Industriezweig, in dem nicht bereits Roboter im Einsatz sind oder zumindest an den Einsatzmöglichkeiten geforscht wird. Digitalisierung und Automation bleiben weiterhin die wichtigsten Themen und die größten Herausforderungen für Unternehmen. Laut einer Umfrage im Auftrag von Reichelt Elektronik haben 58 Prozent der befragten Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten derzeit schon Roboter im Einsatz. Daher hat Reichelt Elektronik kürzlich in einer repräsentativen Umfrage 1.600 Entscheider, darunter 500 aus Deutschland, aus den Bereichen Software-Design, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...