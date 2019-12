++ Europäische Indizes geben am Mittwoch etwas nach ++ DE30 kann wichtigen Widerstand nicht überwinden ++ Wirecard-Aktie steht weiter unter Verkaufsdruck ++Europäische Aktien notieren am Mittwoch tiefer, da die Anleger weiter auf Nachrichten zu den bevorstehenden US-Strafzöllen auf chinesische Waren warten. Der DE30 stieg zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung, die Aufwärtsbewegung wurde jedoch bei 13.150 Punkten gestoppt. Nach einem Abpraller ist ein erneuter Test der Unterstützung bei 13.050 Punkten zu beobachten. ANLEGER IN WARTEHALTUNGAm Dienstag tauchten einige Berichte auf, dass die USA und China versuchen ...

