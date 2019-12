Ein großes Kaufsignal steht bevor - Microsoft befindet sich in Höchstform. Dabei präsentieren sich die Notierungen als solide unterstützt. Was müssen Anleger wissen, wie können Trader an der Rally verdienen? Die Notierungen der Microsoft-Aktie bewegen sich mit Kursen um 151,13 US-Dollar nahe ihres Allzeithochs. Dieses lag bei 152,50 US-Dollar und wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...