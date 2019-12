Mit dem heutigen Tag sind es noch 11 Handelstage bis Jahresende und die Aktie der Stunde ist zweifellos Zumtobel, die in 8 Plustagen in Folge nun exakt 20 Prozent Plus gemacht hat. Das Überbieten der 14 Plustage der UBM ist mit dieser Performance aber nicht unbedingt leichter, denn nach solch einem Anstieg kann schon mal korrigiert werden. Interessanterweise ging die 8-Tages-Serie fast exakt beim Kursniveau des Jahresstarts los, sodass Zumtobel nun ytd rund 20 Prozent im Plus liegt. Fein, dass nicht nur Osram in den Medien ist. ams ist übrigens zuletzt Verlierer gewesen.Zumtobel ( Akt. Indikation: 8,55 /8,60, 0,65%)AMS ( Akt. Indikation: 38,58 /38,68, -4,64%) In Deutschland gibt es professionellen Widerstand gegen die Scholzsteuer, der SPD-Mann (Marktexperte Christian ...

