Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ +0,55% auf 91,5, davor 18 Tage ohne Veränderung , Zumtobel -0,12% auf 8,51, davor 8 Tage im Plus (20% Zuwachs von 7,1 auf 8,52), Wiener Privatbank +14,29% auf 8, davor 7 Tage ohne Veränderung , Hellenic Petroleum +1,1% auf 8,28, davor 7 Tage im Minus (-5,32% Verlust von 8,65 auf 8,19), Callaway Golf -1,03% auf 21,06, davor 5 Tage im Plus (4,57% Zuwachs von 20,35 auf 21,28), Philips Lighting -1% auf 27,83, davor 5 Tage im Plus (3,54% Zuwachs von 27,15 auf 28,11), Cargotec -0,72% auf 30,38, davor 4 Tage im Plus (4,94% Zuwachs von 29,16 auf 30,6), Agrana -1,37% auf 18,7, davor 4 Tage im Plus (4,98% Zuwachs von 18,06 auf 18,96), Zalando +1,12% auf 41,41, davor 4 Tage im Minus (-2,62% Verlust von 42,05 auf 40,95), Stratec Biomedical ...

