Den Börsianern steht eine interessante Restwoche bevor. Trotz der vielen Risiken ist die Ausgangslage für den deutschen Aktienmarkt nicht so schlecht.

Der deutsche Leitindex setzt seinen Erholungskurs vom Vortag fort. In der ersten Handelsstunde notierte der Dax 0,2 Prozent höher bei 13.177 Zählern. Bereits am gestrigen Mittwoch konnte der Dax 0,6 Prozent zulegen und ging bei einem Stand von 13.146 Punkten aus dem Handel. Die Differenz zwischen Hoch- und Tiefpunkt betrugt am gestrigen Handelstag lediglich 120 Punkte.

Allerdings bemüht sich der deutsche Leitindex seit dem 3. Dezember erfolglos, die Marke von rund 13.200 Punkten zu überwinden. 13.188 Zähler war in diesem Zeitraum der höchste Stand. Erst Notierungen oberhalb dieser Marke dürften dem Markt wieder neuen Schwung geben.

Den Börsianern steht eine interessante Restwoche bevor. Die Märkte bewegen dürften vor allem die heutige Wahl in Großbritannien und die Entscheidung zu nochmals höheren Strafzöllen für chinesische Produkte.

In Großbritannien dürfte laut den Umfragen die konservative Partei mit Boris Johnson als Sieger feststehen. Doch die Frage lautet: Reicht es für eine komfortable Regierungsmehrheit und damit für einen geordneten Brexit am 31. Januar?

Noch ungewisser ist der Stand in Sachen Handelsstreit. Werden die für den 15. Dezember angekündigte Verschärfung der Strafzölle aufgeschoben. Vermutlich wird es erst eine Entscheidung in letzter Minute geben - auch wenn es Wasserstandsmeldungen gibt, dass die Zölle vermutlich in Kraft treten.

Zur Erinnerung: Donald Trump verlangt eine (eher unrealistische) Zusage von China, Agrarprodukte in einem Volumen von angeblich jährlich 40 bis 50 Milliarden Dollar von den USA abzunehmen.

Gegenüber dem Handelsstreit und der Wahl verblassen die beiden Entscheidungen der Notenbanken. Die US-Notenbank hat bereits gestern getagt und plant im kommenden Jahr keine weiteren Zinssenkungen. Nach drei Zinssenkungen in diesem Jahr wäre das eine neue Phase der Stabilität. Klar ist aber auch: Die Aussagekraft solcher Prognosen ist begrenzt.

Erstmals in ihrer neuen Funktion als EZB-Präsidentin stellt sich Christine Lagarde nach der Ratssitzung der Notenbank heute den Fragen der Presse. Wird Sie sich von ihrem Vorgänger Mario Draghi unterscheiden. Die Auswirkungen des heutigen Termins auf die Märkte dürften sich in Grenzen halten.

Verhaltensökonom Joachim Goldberg hat die aktuelle Anlegerumfrage der Börse Frankfurt ausgewertet: Sein Fazit. Der Dax befindet sich in einer günstigen Situation. Heimische Anleger würden kurz vor dem Jahresende nur dann verkaufen, falls es auch zu größeren internationalen Kapitalabflüssen

