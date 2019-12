Die EVN AG veröffentlichte heute Morgen ihr Jahresergebnis 2018/19. Umsatzseitig wurde im Jahresvergleich ein Anstieg von 6 % auf EUR 2,2 Mrd. verbucht, während das EBITDA rückläufig (EUR 632 Mio.; -6 %) war bzw. das EBIT nicht im selben Ausmaß wuchs (EUR 404 Mio., +3 %). Die Nettoverschuldung per Bilanzstichtag gibt das Unternehmen mit rund EUR 1 Mrd. nahezu unverändert zum Vorjahr (EUR 964 Mio.) an. Die Regulierungsbehörde (RTR) hat die finalen Ausschreibungsbedingungen für die Spektrumauktion (700 MHz/1500 MHz/2100 MHz) bekannt gegeben. Das Mindestgebot wurde von ursprünglich EUR 295 Mio. auf insgesamt EUR 239,3 Mio. reduziert. Die Frequenzvergabe wird in zwei Stufen abgehalten und soll bis zum Ende des ersten Halbjahres 2020 abgeschlossen ...

