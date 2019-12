Der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut nimmt seine Arbeit auf. Damit steigt der Druck auf Verkehrsminister Andreas Scheuer. Den verlässt bei wichtigen Reformen langsam der Mut.

Für einen kurzen Augenblick wirkt es so, als verkünde Andreas Scheuer gleich seinen Rücktritt. Mit ernster Miene begrüßt der Verkehrsminister am Mittwoch zur Pressekonferenz. Die Einladung kam kurzfristig, ohne Anlass oder Thema. "Am 14. März 2018 habe ich im Deutschen Bundestag einen Amtseid geleistet", sagt Scheuer. Er zitiert die Eidesformel eines Ministers, wiederholt also, Schaden vom deutschen Volk abwenden und Gesetze wahren zu wollen. Diesen Amtseid, sagt Scheuer, "erfülle ich mit ganzer Kraft, und das jeden Tag". Dann zählt er auf, was er bereits erreicht habe: viel. Und was er noch erreichen will: viel mehr.

Solche Forderungen muss sich Scheuer allerdings nahezu täglich anhören. Seit der Europäische Gerichtshof (EuGH) die geplante Pkw-Maut für Ausländer beerdigte, ist der Druck auf ihn deutlich gestiegen. Längst geht es nicht mehr nur um die Frage, ob Scheuer mit der Vergabe des Mautbetriebs auf das EuGH-Urteil hätte warten müssen. Es geht auch darum, ob er Kosten kleingerechnet und gegen das Haushaltsrecht verstoßen hat.

Politiker der Opposition werfen Scheuer sogar vor, das Parlament belogen zu haben. "Ein Minister mit Anstand wäre längst zurückgetreten", sagt der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stephan Kühn. Mit FDP und Linken machte er sich für einen Untersuchungsausschuss stark, dessen Arbeit nun beginnt.

Scheuer weist die Vorwürfe zurück, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...