Wirecard 0.79% smax1980 (65552): Nach dem Kursrutsch bei Wirecard habe ich jetzt einige Stücke in das Depot gelegt. Im Moment ist das Sentiment recht negativ, was vor allem durch die FT-Berichterstattung getrieben ist. Leider hat die Unternehmenskommunikation dieses Thema noch nicht wirklich im Griff. Letztendlich konnten die Shortseller in den vergangenen Jahren keine entscheidenden negativen Punkte anführen, weshalb es immer noch ein Grundvertrauen für Wirecard im Markt gibt. Insgesamt sind die Wachstumsaussichten gut, zudem ist die Bewertung im Moment recht attraktiv. Da bekanntlich oft beim Einkaufspreis der Gewinn liegt, habe ich jetzt eine gewisse Position aufgebaut. (12.12. 09:26) >> mehr comments zu ...

