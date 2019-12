Die Aktie von Aixtron ist weiterhin auf dem absteigenden Ast. Am Dienstag hat der Kursverfall aus den zurückliegenden Monaten nur kurz einen Stopp eingelegt, als die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers von 8,01 leicht auf 8,05 Euro gestiegen war. Doch bereits am Mittwoch ging es wieder abwärts, am frühen Nachmittag war Aixtron kurzzeitig noch genau 8,00 Euro wert. Dabei waren die Voraussetzungen für einen Kursgewinn eigentlich gut. Weitere Anlage bestellt Denn am Vortag hatte Aixtron bekanntgegeben, ... (Achim Graf)

