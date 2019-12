Die All for One Group AG (ISIN: DE0005110001) will der am 12. März 2020 stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 Euro vorschlagen. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 50,70 Euro bei 2,37 Prozent. Der Konzern aus Filderstadt bei Stuttgart konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 (1. ...

