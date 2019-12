Der Kölner Versicherer sieht eine starke Nachfrage nach neuen Policen und will im kommenden Jahr ein Sicherheitssiegel auflegen.

Der Kölner Versicherungskonzern Gothaer baut sein Geschäft mit der Absicherung von Internetrisiken aus. "Wir wollen das Beitragsvolumen im Cybergeschäft im kommenden Jahr um 30 bis 40 Prozent steigern, nachdem sich die Zahl der Policen im laufenden Jahr verdoppelt hat", sagte der zuständige Gothaer-Vorstand Christopher Lohmann am Donnerstag in Köln.

Im kommenden Jahr geht der Versicherungsverein, der 2020 sein 200-Jähriges Jubiläum feiert, angesichts des starken Wachstums mit einem neuen Cyber-Produkt an den Start. "Wir wollen gemeinsam mit dem Marburger Experten Infraforce ein TÜV geprüftes Cyber-Sicherheitssiegel herausbringen, das Firmen für ihre IT erwerben können", kündigte der Vorstand an. Die Nachfrage der Kunden in diesem Sektor sei sehr groß.

Cyber-Policen gelten in der Branche als Wachstumsgeschäft. So bieten in Deutschland neben der Gothaer auch mehr als ein Dutzend andere Wettbewerber Cyberdeckungen an. Die Kölner bieten seit 2017 einen Cyberschutz für kleine und mittlere Firmen an. Seit Frühjahr ...

