Deutlich verbessert hat sich der Blick der Analsten von der US-Bank JPMorgan auf die Aktien des Chemiekonzerns Evonik. JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi sieht generell bei europäischen Chemiewerten eine "graduelle Verbesserung" der Ergebnisse in den kommenden Jahren. Trotz Erholung des Sektors seit dem Tief 2018 sieht er also immer noch "Luft nach oben". Deshalb hebt er seine Einstufung für Evonik-Aktien von bislang "Neutral" auf "Overweight" an, das Kursziel steigt von 26 auf 29 Euro. Evon..

Den vollständigen Artikel lesen ...