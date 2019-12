In die Erweiterung des Paketverteilzentrums Wolfurt investiere man 2020 rund 27 Mio. Euro, berichtete das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung. Die Vorarbeiten seien bereits im Gange, Baubeginn sei im Jänner kommenden Jahres. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2021 geplant. Ads_BA_AD('CAD2'); In Wolfurt soll eine neue Zustellhalle mit 50 Zustelltoren und einer 2.900 Quadratmeter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...