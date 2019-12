Trump-Tweet zieht DAX aus dem Tief >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Hugo Boss, Amazon, RWE, ... Dax Aktuell: Handelsschluss im Plus - Trump-Tweet zieht Dax aus dem Tief US-Präsident Trump verkündet via Twitter, dass eine Einigung mit China in naher Zukunft möglich sei. Die Botschaft holt den Dax zurück ins Plus.

Den vollständigen Artikel lesen ...