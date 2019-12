SHANGHAI, 12. Dezember (WNM/Reuters/David Stanway). China will die Menge an Wasser, die es vom hochwassergefährdeten Süden in die trockenen nördlichen Regionen leitet, verdoppeln, sagen die chinesischen Behörden. Das umstrittene, sogenannte "Süd-Nord-Wassertransferprojekt" wurde erstmals 1952 als Abhilfe gegen Überschwemmungen im Süden und Dürren im Norden vorgeschlagen. Kritiker sagen jedoch, dass die Kosten des Projekts zu hoch sind und die Umleitung von verschmutztem Wasser in andere Regionen ...

