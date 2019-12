AGC Partners meldet erfreut die Veröffentlichung der neuesten Brancheneinblicke in dem Bericht: "Das ABC der KMU", in dem der Markt für Software und zugehörige Dienstleistungen unter die Lupe genommen wird. Der spezielle Fokus liegt dabei auf dem Verkauf an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in der ganzen Welt sowie auf Technologieanbietern und ihren Strategien, die zur bestmöglichen Penetration dieses unterversorgten und in raschem Wachstum befindlichen Markt eingesetzt werden. Die kostengünstige Nutzerfreundlichkeit des SaaS-Modells hat den KMU-Markt geöffnet und generiert Software-Aufwendungen in Höhe von 380 Milliarden US-Dollar.

AGC Partners beendet gerade sein 17. Geschäftsjahr mit Umsätzen, Gewinnen und Neuaufträgen in Rekordhöhe. Wir haben das weltweit führende Technologie-Boutiqueunternehmen mit Schwerpunkt auf Fusionen und Übernahmen im Mid- und Mikro-Kap-Bereich und wachstumsstarken Finanzmärkten aufgebaut. AGC Partners ist führend bei SaaS-Neuaufträgen und hat 98 neue Aufträge erhalten und insgesamt 387 Transaktionen abgeschlossen. Wir haben ein leistungsstarkes Team von Tech-Bankfachleuten mit 20 Partnern in 10 Niederlassungen aufgebaut, darunter in London, New York, Boston und San Francisco.

Der KMU-Sektor ist etwas völlig Anderes als der Großkonzernmarkt und erfordert eine radikal andere Markteintrittsstrategie. Eine verwässerte Version eines Angebots für Großunternehmen ist fast garantiert zum Scheitern verurteilt. Software-Anbieter müssen sich laserscharf auf wirtschaftliche Leistung und einen kostengünstigen Ansatz beim Vertrieb konzentrieren, um die Erwerbskosten der Kunden und deren Abwanderung zu minimieren und das Verkaufsvolumen zu maximieren.

Dies ist die 200. Veröffentlichung von AGC Partners in seiner Insights-Reihe. AGC Partners erforscht darin praktisch jedes Segment des Technologieumfeldes, die spannendsten Unternehmen in privater Hand und Durchbruchunternehmen sowie die Kapitalbeschaffung und M&A-Aktivitäten in der gesamten Technologielandschaft.

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage im Familienkreis und alles Gute für das Neue Jahr!

Über AGC Partners

AGC Partners ist eine globale technologie-fokussierte Investmentbank und ein führender SaaS-Berater. Seit der Gründung von AGC im Jahr 2003 haben wir 387 Fusionen und Übernahmen und Wachstumskapitaltransaktionen im Technologiebereich mit den führenden strategischen Käufern und Private-Equity-Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien abgeschlossen. Wir sind stets bestrebt, interessante Unternehmer und wachstumsorientierte Unternehmen zu finden und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihnen zu helfen, ihre Geschäftsvision zu verwirklichen und den größten Deal ihres Lebens zu erzielen. Erfahren Sie mehr über uns unter www.agcpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005914/de/

Contacts:

AGC Partners

Matt Stumpf, 617-261-4100