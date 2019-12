Der Brexit ist eine Belastungsprobe für den deutschen Mittelstand. Die Wahl in Großbritannien ändert daran nichts. Warum die Vorbereitungen so schwierig sind, zeigt das Beispiel des Klebstoffherstellers Uzin Utz aus Ulm.

Um den Brexit zu verstehen, hat Philipp Utz ihn aufgemalt. Auf dem Konferenztisch vor dem Vorstandsmitglied des Klebstoffherstellers Uzin Utz aus Ulm liegt ein Zettel, auf dem eine Art Rätsel-Labyrinth gezeichnet ist. Viele Pfeile verbinden darauf viele Kästchen und sieht man genauer hin, kann man in den Kästchen Sätze wie "Wird Boris Johnson die Wahl gewinnen?" lesen. Die Pfeile für "Ja" und "Nein" führen zu weiteren Kästchen, die wiederum zu Verzweigungen führen.

"Entscheidungsmatrix" nennt Utz seine Zeichnung. Sie soll ihm helfen zu erkennen, ob aus dem Chaos in Großbritannien ein harter, ein weicher oder gar kein Brexit folgen wird. Für Utz hängt an dieser Frage viel Geld. Doch auch wenn Utz der finalen Entscheidung in seinem Rätsel durch die Wahl in Großbritannien nun ein Kästchen näher gerückt ist: Auf welche Form des Brexits er sich nun einstellen kann, wissen Utz und all die anderen deutschen Mittelständler mit England-Geschäft noch immer nicht.

2500 Niederlassungen mit insgesamt 400.000 Mitarbeitern haben deutsche Unternehmen in Großbritannien. Das Vereinigte Königreich ist Deutschlands siebtwichtigster Handelspartner. 2017 war es noch der fünftwichtigste. Der Rückgang liegt auch daran, dass viele Konzerne ihre Lieferketten umorganisiert haben, um den englischen Markt zu umgehen. Doch während deutsche Konzerne auf die Wirren des Brexits mittlerweile gut vorbereitet sind, stellt sich das Szenario für Mittelständler oft wesentlich schwieriger dar.

Mit welchen Hindernissen deutsche Mittelständler bei ihren Brexit-Planungen zu kämpfen haben, zeigt das Beispiel des familiengeführten Unternehmens Uzin Utz aus Ulm. Trotz umfangreicher Planungen kann Utz seit ...

