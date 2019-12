MBH Bildungssegment setzt taktische Akquisitionsstrategie mit der Übernahme von Apprentice Supermarket fort DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH Bildungssegment setzt taktische Akquisitionsstrategie mit der Übernahme von Apprentice Supermarket fort (News mit Zusatzmaterial) 13.12.2019 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBH Bildungssegment setzt taktische Akquisitionsstrategie mit der Übernahme von Apprentice Supermarket fort London, 13. Dezember 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, setzt ihre Akquisitionsstrategie mit der vierten taktischen Übernahme durch Acacia Training Limited ("Acacia") in den letzten 12 Monaten fort. Der Erwerb der prämierten Firma Apprentice Supermarket ermöglicht es Acacia, das Know-how und die Dienstleistungen des Unternehmens rund um Ausbildungsverträge ("pre employment contracts") zu erweitern und damit das Bildungssegment von MBH weiter zu stärken. Apprentice Supermarket bietet Kurse für Auszubildende in Großbritannien an, wobei die Dienstleistungen sowohl für Arbeitgeber als auch für neue Bewerber angeboten werden. MBH wird über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Acacia das Geschäft von Apprentice Supermarket übernehmen, das die folgenden Vermögenswerte umfasst: Alle Vermögenswerte des geistigen Eigentums, einschließlich: * die Marke 'Apprentice Supermarket'; * die preisgekrönten (2) Kurse, die von Apprentice Supermarket entwickelt wurden; * 444 Online-Kompaktkurse; * Website; * alle kursbezogenen Materialien; sowie * Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Der übernommene Apprentice Supermarket spricht Arbeitgeber und Auszubildende in Bezug auf Praktika und Ausbildungsprogrammen an. Dies stimmt mit dem aktuellen Dienstleistungsangebot von Acacia überein. Die Übernahme bietet Zugang zu einer Reihe von Ausbildungsbetrieben, die von Apprentice Supermarket vermittelt werden, was wiederum zusätzliche Umsätze und Wachstum für die laufenden Verträge von Acacia bedeutet. Die Kosten für MBH für diese Übernahme betragen 86.000 GBP, die durch die Ausgabe neuer Aktien auf Basis eines Aktienkurses von 1,47 EUR abgewickelt werden. Der für diese Akquisition gezahlte Multiplikator des Nettogewinns entspricht etwa dem Zweifachen des Nettogewinns des Unternehmens im Jahr 2018. Weitere Informationen zu taktischen Akquisitionen Taktische Akquisitionen sind der Erwerb kleinerer Unternehmen durch die wichtigsten MBH-Tochtergesellschaften unter Verwendung von MBH-Aktien als Gegenleistung. Ziel dieser Übernahmen ist es, die wichtigsten Dienstleistungsangebote der Tochtergesellschaften und die Synergiemöglichkeiten des Segments zu stärken. Bei strategischen Akquisitionen zielt MBH auf Unternehmen mit einem EBIT von GBP 750 Tsd. und darüber ab. Taktische Akquisitionen müssen hingegen nur einen Mehrwert für die Tochtergesellschaft bieten, die sie erwirbt. Da sie von der Tochtergesellschaft verwaltet werden, gibt es für MBH keinen Managementaufwand. Seit ihrer Zugehörigkeit zur MBH Corporation Plc hat die Tochtergesellschaft Acacia Training Limited erfolgreich eine taktische Akquisitionsstrategie entwickelt und umgesetzt, die dem Unternehmen einen Mehrwert bietet. Acacia's Übernahmestrategie Acacia hat die MBH Agglomeration Prinzipien als Basis ihrer Strategie übernommen und sucht schuldenfreie, profitable Unternehmen, die von Führungskräften mit einer wachstumsorientierten Denkweise, einer hohen Erfolgsmotivation und einem unternehmerischen Ansatz geleitet werden. Darauf aufbauend wurden Unternehmen identifiziert, die einen Mehrwert für Acacia aufweisen, während diese gleichzeitig selbst von der Expertise des Acacia Managements profitieren können, um die eigenen Wachstumspläne zu verfolgen und ihre Fortschritte zu beschleunigen. Victoria Sylvester, Geschäftsführerin von Acacia Training, sagte: "Acacia Training ist ein etabliertes Unternehmen im britischen Bildungssektor, mit einem erfahrenen, soliden Führungs- und Senior Managementteam. Wir haben 18 Monate damit verbracht, unser Senior Management Team weiterzuentwickeln, um ihnen mehr Eigenverantwortung zu geben und sie auf das nächste Level zu heben, um so das Wachstum von Acacia voranzutreiben und die externe Präsenz der Geschäftsführung zu stärken. Die Zugehörigkeit zu MBH ermöglichte uns, durch taktische Akquisitionen schnell zu wachsen, was als privates Unternehmen nicht möglich gewesen wäre. Durch einen kooperativen Ansatz können wir diese Geschäfte neben Acacia ausbauen und so einen immer höheren Mehrwert für die Gruppe schaffen. Aufgrund ihrer geringen Größe haben diese Unternehmen das Potenzial, schnell zu wachsen und profitieren von der Erfahrung eines bestehenden Betriebes in der Gruppe. Mit unserer Mitwirkung hoffen wir, dass einige dieser Unternehmen auf ein Niveau wachsen werden, auf dem sie zu unabhängigen Tochtergesellschaften werden und noch mehr zur Gruppe beitragen können." Um mehr über die synergetischen Vorteile der taktischen Übernahmen innerhalb des Bildungssegments von MBH - bestehend aus ISOBT (International School of Beauty) im Dezember 2018, UK Sports Training im Oktober 2019, KS Training im November 2019 und Apprentice Supermarkt im Dezember 2019 - zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.mbhcorporation.com/tactical-acquisitions. Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. IR- und Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64 Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt