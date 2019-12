cyan veröffentlicht erstmals Q3-Mitteilung DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung cyan veröffentlicht erstmals Q3-Mitteilung 13.12.2019 / 08:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. cyan veröffentlicht erstmals Q3-Mitteilung - Konzerngesamterträge von EUR 11,9 Mio. und EBITDA von EUR -2,3 Mio. in den ersten neun Monaten 2019 - Erfolge bei Kooperationen werden deutlich ab Q4 2019 ergebniswirksam - Umsatz- und EBITDA-Prognose von EUR 35 Mio. bzw. EUR 14 Mio. für Gesamtjahr 2019 bestätigt München, 13. Dezember 2019 - Die cyan AG veröffentlicht zum ersten Mal und auf freiwilliger Basis die Quartalsmitteilung für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2019 und untermauert damit das Ziel, im Geschäftsjahr 2020 in den Prime Standard aufzusteigen. In den ersten drei Quartalen erzielte die cyan AG Gesamterträge von EUR 11,9 Mio. bei einem EBITDA von EUR -2,3 Mio. Euro. Gleichzeitig bestätigt der Vorstand erneut die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr aufgrund sehr positiver Entwicklungen nach dem Stichtag 30. September 2019. So hat cyan unter anderem am 1. Oktober 2019 mit ACN einen Vertrag mit einem Volumen von USD 10,2 Mio. unterzeichnet. Etwa 80 bis 90% des Umsatzes aus diesem Vertrag werden im vierten Quartal 2019 ergebniswirksam. Zudem haben verschiedene weitere Kunden im vierten Quartal ihre Zusammenarbeit mit cyan deutlich ausgebaut. Peter Arnoth, CEO der cyan AG: "Wir konnten in den ersten drei Quartalen 2019 die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Die Früchte ernten wir jedoch erst ab dem vierten Quartal. Darüber hinaus entwickelt sich unsere Pipeline sehr zufriedenstellend, sodass wir optimistisch auf die nächsten Jahre blicken." cyan konnte im dritten Quartal beispielsweise Anfang Juli 2019 eine strategische Kooperation mit Wirecard bekanntgeben und den Vertrag mit Magenta vorzeitig bis Ende 2022 verlängern. Des Weiteren wurde im August eine Testphase (Proof-of-Concept) bei Telekom Argentina aufgesetzt und in Q3 erfolgreich abgeschlossen. Auch die Integration bei Orange verläuft nach Plan, so dass cyan noch in diesem Jahr den ersten Umsatz aus dieser Partnerschaft generieren wird. Michael Sieghart, CFO: "Ein wichtiger Erfolg im dritten Quartal war die durchgeführte Kapitalerhöhung, durch die wir unsere Eigenkapitalbasis um EUR 25 Mio. stärken konnten. Erste Schritte im Organisations- und Personalaufbau haben wir bereits erfolgreich umgesetzt. Wir konnten beispielsweise Top-Leute der direkten Konkurrenz abwerben, die uns wesentlich verstärken. Die Vorbereitungen für schnelleres Wachstum werden somit sukzessive umgesetzt." Hinweis: Die Quartalsmitteilung steht unter https://ir.cyansecurity.com/publikationen/finanzberichte zum Download zur Verfügung Über cyan: Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white-labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C"). Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an rund 8 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Zahlungsdienstleister Wirecard. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Investorenkontakt Florian Rukover, Head of IR cyan AG florian.rukover@cyansecurity.com Pressekontakt Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG frank.ostermair@better-orange.de 13.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Friedrich-Herschel-Strasse 5 80679 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com ISIN: DE000A2E4SV8 WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 935511 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 935511 13.12.2019 ISIN DE000A2E4SV8 AXC0108 2019-12-13/08:08