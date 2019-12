Der auf den ersten Blick positiven Nachrichtenflut der vergangenen Stunden scheinen die meisten Anleger nicht so richtig zu trauen. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erhoben werden.

US-Präsident Donald Trump kündigte gestern einen baldigen Deal mit China an - der monatelange, lähmende Handelskonflikt könnte damit bald beendet werden. Die EZB lässt den Leitzins weiter auf einem historischen Tiefststand und sorgt für Liquidität an den Märkten. Und mit dem überraschend deutlichen Sieg der Torys um Premier Boris Johnson kommt Großbritannien dem geplanten Austritt aus der EU offensichtlich einen großen Schritt näher. Auf den ersten Blick scheinbar positive News für die Finanzmärkte - doch die meisten Anleger scheinen dieser Nachrichtenflut nicht zu trauen. Ein Blick auf das Stimmungsbarometer des AktienSensor Deutschland zeigte dies am frühen Freitagmorgen mehr als deutlich:

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275

