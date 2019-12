++ Die US-Indizes legten am Donnerstag an breiter Front zu: S&P 500 (+0,9%), Dow Jones (+0,8%) und NASDAQ (+0,7%). ++ ++ In Asien ist am Freitag nach den Parlamentswahlen in Großbritannien sowie den Nachrichten zu einem Handelsdeal eine positive Stimmung erkennbar: Nikkei (+2,7%), Hang Seng (+1,7%), Shanghai Composite (+1,4%), KOSPI (+1,4%) und S&P/ASX 200 (+0,5%). ++ ++ Die Konservativen erringen bei den Parlamentswahlen in Großbritannien eine absolute Mehrheit. GBPUSD steigt um 2,4%. ++ ++ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...