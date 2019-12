Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Williams Grand Prix +1,54% auf 13,2, davor 12 Tage ohne Veränderung , SMA Solar -0,61% auf 32,52, davor 6 Tage im Plus (8,99% Zuwachs von 30,02 auf 32,72), Talanx 0% auf 45,14, davor 6 Tage im Plus (7,12% Zuwachs von 42,14 auf 45,14), Verbund -0,43% auf 45,8, davor 6 Tage im Plus (2,22% Zuwachs von 45 auf 46), Wirecard +1,59% auf 105,6, davor 6 Tage im Minus (-12,13% Verlust von 118,3 auf 103,95), Osram Licht -0,27% auf 44,7, davor 5 Tage im Plus (17,02% Zuwachs von 38,3 auf 44,82), Südzucker -1,66% auf 14,81, davor 5 Tage im Plus (11,89% Zuwachs von 13,46 auf 15,06), O2 +0,34% auf 2,679, davor 5 Tage im Minus (-4,54% Verlust von 2,8 auf 2,67), Aixtron +1,94% auf 8,19, davor 5 Tage im Minus (-2,19% Verlust von 8,21 auf 8,03), Nintendo -1,72% ...

