Walt Disney ist mit seiner Marktmacht und Expertise in den US-Streaming-Markt eingestiegen. Was den Content betrifft, ist Disney Marktführer auf globaler Basis und so liegt es nahe, diesen zusätzlichen Distributionskanal zu eröffnen. Die Marktteilnehmer wissen das zu würdigen und schicken den Kurs auf neue all time highs. Das Geschäft des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns geht weit über das Thema Mickey Mouse hinaus. Inhalte von Klingenden Marken wie Pixar, Marvel, Star-Wars und National Geographic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...