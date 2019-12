Die langlebigen SMD-Quarze in verschiedenen miniaturisierten Keramikgehäusen im Grundton-Frequenzbereich von 12 bis 64 MHz verfügen über einen geringen Widerstand, so dass sie schnell in einer Schaltung anschwingen. Die Standardfrequenztoleranz beträgt bei +25 °C ±10 ppm (maximal). Die Temperaturstabilitäten betragen im Standard ±10 ppm bei -20/+70 °C beziehungsweise ±15 ppm bei -40/+85 °C, ±30 ppm bei -40/+105 °C oder ±50 ppm bei -40/+125 °C. Nach ...

