Als einziges österreichisches Unternehmen befindet sich Andritz auf der Baader Bank-Liste der "16 stocks for 2020". Die Analysten sehen das Kursziel bei 46,0 Euro. Die weiteren 15 Aktien für 2020 sind: Zur Rose Group, Bayer, Sixt SE, Wirecard, Datwyler, Vifor Pharma, Nestle´, Sulzer, Deutsche Post DHL, Clariant, Zalando, CEWE, All for One Group, BKW AG und Aroundtown.Andritz ( Akt. Indikation: 38,46 /38,56, 1,93%) Der US-Investor Brandes Investment mit Sitz in San Diego hat bei der Addiko Bank reduziert und hält per 10. Dezember 3,99 Prozent der Stimmrechte. Davor waren es 4,97 Prozent, wie aus einer Veröffentlichung der Addiko Bank hervorgeht.Addiko Bank ( Akt. Indikation: 14,30 /14,50, 0,28%) Die an der Wiener Börse notierte Wolford hat ...

