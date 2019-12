Der FACC-Partner und Flug-Taxi-Entwickler EHang Holdings ist an die US-Börse Nasdaq gegangen. Der Emissionspreis lag bei 12,5 Dollar und damit am unteren Ende der Preisspanne von 12,50 bis 14,50 Euro. Die Aktie ging am ersten Handelstag bei 12,49 Dollar aus dem Handel. Das Tageshoch lag bei 13,36 Dollar, das Low bei 11,77 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt um die 690 Mio. Dollar. Die im direct market plus der Wiener Börse notierte Wolftank Adisa Holding AG hat 31.556 neue Aktien zu 30,00 Euro je Stück im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten und institutionellen Investoren platziert. Die Mittelverwendung der in Summe 946.690 Euro "dient dem weiteren internationalen Wachstum der Gruppe und der Stärkung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...