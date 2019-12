Die deutschen Datenschützer haben erste Millionenstrafen wegen Verstößen gegen die Europäische Datenschutzverordnung verhängt. Und das ist erst der Anfang.

Nun ziehen also auch die deutschen Behörden die Daumenschrauben an: Vor wenigen Tagen verhängte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber eine Geldbuße von immerhin 9,55 Millionen Euro gegen den Internetdienstleister 1&1 Drillisch. Die Sicherheitsmechanismen zum Schutz personenbezogener Daten in einem Callcenter, befanden die Experten der Bonner Behörde, seien bei Drillisch allzu lax gewesen.

Das dürfte ein Weckruf sein für all jene, die die seit gut eineinhalb Jahren geltende Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), für einen Papiertiger gehalten haben.

Bisher waren die Datenschutzbehörden hierzulande tatsächlich noch recht geduldig mit deutschen Unternehmen, bei denen sie auf Lücken im Umgang mit sensiblen Kundendaten gestoßen waren oder von denen sie Sicherheitslücken oder Cyberattacken gemeldet bekamen.

Gemessen etwa an der 50-Millionen-Euro-Strafe, die Frankreich dem Internet-Konzern Google Anfang 2019 wegen mangelhafter Transparenz beim Umgang mit Nutzerdaten aufgebrummt hatte, summierten sich ...

