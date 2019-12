Die Konservativen erringen bei den britischen Parlamentswahlen einen fulminanten Sieg. Dabei gibt es Papiere, die für die Brexit-Turbulenzen gerüstet scheinen. Fünf vielversprechende Börsen-Briten im Kurz-Porträt.

Jetzt gibt es also endlich Gewissheit: Die Briten haben ein neues Parlament gewählt - und die Konservativen haben die Wahl gewonnen. Damit ist klar, dass die Briten die Europäische Union (EU) verlassen werden. Das ist zwar ein großer Verlust für die EU, allerdings sorgt der Wahlsieg der Konservativen auch für eine gewisse Stabilität: Ein Austritt der Briten ohne ein Abkommen mit der Europäischen Union erscheint jetzt eher unwahrscheinlich. Die Börse freut deshalb der Erfolg der Konservativen, Londoner Aktienindizes hatten am Freitag in der Spitze bis zu fünf Prozent hinzugewonnen. Die entscheidende Frage für Anleger ist jetzt: Lohnt nun ein Einstieg in die Briten-Börse?

Auf den ersten Blick erscheinen Aktien aus dem Vereinigten Königreich attraktiv, schließlich ist der Markt deutlich günstiger bewertet als andere Börsen - obwohl er seit dem Brexit-Votum im Sommer 2016 immerhin zehn Prozent zugelegt hat. So kommt der Index MSCI United Kingdom derzeit auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7, der Aktienindex MSCI Europe dagegen ist mit 16,9 bewertet.

Allerdings hat der britische Aktienmarkt seine Schwächen, was Komplikationen bereiten kann, wenn Anleger über breit streuende ETF-Fonds investieren wollen, die die Londoner Börse nahezu eins zu eins nachbilden. In den populären Aktienindizes des Königreichs finden sich viele Öl-, Finanz- und Einzelhandels-Werte; alles Branchen, die strukturell unter Druck stehen, sei es durch die Digitalisierung, die Niedrigzinsen oder dem Versuch, den weltweiten CO2-Ausstoß zu senken. Tatsächlich gibt es aber einige britische Einzelwerte, mit denen sich Anleger näher beschäftigen sollten.

Compass Group: endlich mal eine gute Kantine

Die Compass Group hat vor allem eine Aufgabe: hungrige Mäuler zu stopfen. Das in dem Städtchen Chertsey westlich von London beheimatete Unternehmen ist der weltgrößte Catering-Konzern - und hat sich auch in Deutschland eine veritable Marktposition erarbeitet: Mehr als die Hälfte aller Dax-Unternehmen setzt auf das Angebot der Briten, pro Tag versorgt die Compass Group allein hierzulande mehr als 200.000 Gäste.

Kein Wunder, dass sich die die Beliebtheit auch im Zahlenwerk widerspiegelt: So lag der Gewinn für das bereits im September abgelaufene Geschäftsjahr 2019 bei 1,1 Milliarden Pfund, während er 2014 noch 860 Millionen Pfund betragen hatte. Entsprechend beliebt ...

