Heidelberg (pta018/13.12.2019/15:00) - Die Altech Advanced Materials AG (AAM) (FRA: AMA1) hat am 10. Dezember 2019 die Verlängerung der Bezugsfrist der aktuell laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung bis zum 10. Januar 2020 (24:00 Uhr MEZ) beschlossen. Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ("BaFin") gebilligte Prospekt sowie der gebilligte Nachtrag Nr. 1 zu dem Prospekt und der geänderte Zeichnungsschein können auf der Homepage der Gesellschaft (www.altechadvancedmaterials.com) abgerufen werden.



Die Verlängerung der Bezugsfrist für die Aktionäre wurde vor folgendem Hintergrund beschlossen:



1) Wie bereits am 5. Dezember 2019 dem Kapitalmarkt mitgeteilt, hat die Gesellschaft eine außerordentliche Hauptversammlung für den 15. Januar 2020 einberufen, auf der u.a. die Verlängerung der Frist zur Umsetzung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 17. Juli 2019 um drei Monate bis zum 16. April 2020 beschlossen werden soll, da diese Frist andernfalls am 16. Januar 2020 auslaufen würde.



Der Vorstand hatte gemeinsam mit dem Aufsichtsrat den Entschluss zur Verlängerung des Kapitalerhöhungsbeschlusses gefasst, um genügend Zeit für eine strukturierte Privatplatzierung im Nachlauf zu der laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung zu erhalten. Die Freigabe des Wertpapierprospektes durch die BaFin erfolgte deutlich später als ursprünglich erwartet, hierdurch stünden zwischen dem Ende der Bezugsfrist für die Bezugsrechtskapitalerhöhung und den Weihnachtsfeiertagen nur noch wenige Tage zur Verfügung, die nach Erwartung der Verwaltung nicht ausreichend wären, um eine strukturierte Privatplatzierung vorzunehmen.



Aufgrund dessen, dass der derzeitige Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 17. Juli 2019 keine Eintragung der Kapitalerhöhung in Tranchen vorsieht, kann eine Eintragung der aktuell laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung ins Handelsregister vor Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Januar 2020 nicht erfolgen, da sonst eine Verlängerung der Frist zur Umsetzung des Kapitalerhöhungsbeschlusses nicht mehr möglich wäre. Eine Lieferung von Neuen Aktien aus dieser aktuell laufenden Bezugsrechtskapitalerhöhung kann dementsprechend ebenfalls nicht vorher erfolgen.



2) Des Weiteren wurde die Gesellschaft von einigen Aktionären darüber informiert, dass diese von Ihren Depotbanken erst deutlich verzögert auf die laufende Bezugsrechtskapitalerhöhung aufmerksam gemacht wurden und damit kaum noch Zeit hätten, innerhalb der ursprünglich angedachten Zeichnungsfrist bis zum 16. Dezember 2019 sich an der Bezugsrechtskapitalerhöhung zu beteiligen.



Da die Neuen Aktien aufgrund der oben erläuternden Umstände an die Aktionäre erst nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister, die wiederum erst nach der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Januar 2020 stattfinden kann, ausgeliefert werden können und um den zeichnungswilligen Aktionären, die gegebenenfalls verspätet von Ihren Depotbanken auf die laufende Bezugsrechtskapitalerhöhung aufmerksam gemacht wurden, eine Partizipation an der Bezugsrechtskapitalerhöhung zu ermöglichen, hat sich die Verwaltung entschlossen, die Bezugsfrist bis zum 10. Januar 2020 (24:00 Uhr MEZ) zu verlängern. Eine dementsprechende Änderung des Bezugsangebots wird am Montag, 16. Dezember 2019 beim Bundesanzeiger veröffentlicht. Der aktualisierte Zeichnungsschein steht ab dem 16. Dezember 2019 auf der Homepage zum Abruf bereit.



Zur Information für die Aktionäre, die bereits gezeichnet haben:



Sie müssen nichts weiter tun. Ihre Zeichnung ist nach wie vor gültig. Sie haben aufgrund der Änderung des Bezugsangebots nun allerdings das Recht innerhalb von zwei Tagen Ihre Zeichnung bei der Gesellschaft zu stornieren, sollten Sie aufgrund der Änderungen des Bezugsangebots nicht länger an der Bezugsrechtskapitalerhöhung partizipieren wollen. In diesem Fall erhalten Sie den bei der Gesellschaft eingezahlten Betrag unverzüglich zurück. Wir wollen Ihnen diese Information im Rahmen einer transparenten Kapitalmarkinformation mitteilen, aber natürlich freuen wir uns, wenn Sie die Gesellschaft auf ihrem Weg, ein bedeutender Marktteilnehmer vorrangig im Bereich von Lithium-Ionen-Batterien sowie LEDs zu werden, weiterhin begleiten wollen.



Die Billigung des Wertpapierprospekts sowie des Nachtrags Nr. 1 zum Wertpapierprospekt durch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags Nr. 1 zum Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Über Altech Advanced Materials AG



Die Altech Advanced Materials AG (AAM) plant derzeit, für bis zu 100 Mio. US-Dollar bis zu 49% an der Altech Chemicals Australia PTY LTD ("Altech Australia") von der Altech zu erwerben. AAM ist derzeit dabei seine Kapitalbeschaffungsstrategie umzusetzen, um diese Investition finanzieren zu können.



Altech Australia baut gegenwärtig eine Produktionsanlage für hochreines Aluminiumoxid (99,99%; 4N HPA) für 4.500 Tonnen p.a. in Malaysia und verfügt auch über ein eigenes Vorkommen für den Abbau des Hauptrohstoffes Kaolin. 4N HPA wird u.a. benötigt für die Herstellung von LED-Leuchten sowie als Separator für Lithium-Ionen-Batterien, die z.B. für Elektrofahrzeuge und Smartphones benötigt werden. Die Nachfrage nach 4N HPA soll gemäß Marktstudien durchschnittlich um 30% p.a. bis 2028 wachsen. Der von Altech Australia patentgeschütze Prozess erlaubt die Herstellung von HPA als Kostenführer, da das HPA direkt aus Kaolin gewonnen werden kann. Dies ermöglicht eine Herstellung ohne Einsatz energieintensiven Aluminiums. Die Abnahme der Produktionsmenge für die ersten 10 Jahre wurde durch ein Off-take Agreement mit Mitsubishi Australien gesichert und die Produktionskapazität sowie -qualität wird von dem deutschen Anlagenbauer SMS group GmbH aus Düsseldorf garantiert, der sich auch bereit erklärt hat, 15 Mio. USD an Eigenkapital für das Altech HPA-Projekt zur Verfügung zu stellen.



Das Gesamtprojekt hat ein Investitionsvolumen von rund 380 Mio. USD, wovon die KfW-IPEX Bank bereits 190 Mio. USD unter gewissen Voraussetzungen zugesagt hat. Altech Chemicals Limited ist derzeit in Gesprächen mit der Macquarie Bank bezüglich der Bereitstellung von 90 Mio. USD Mezzanine-Kapital. Die verbleibenden 100 Mio. USD sollen durch AAM zur Verfügung gestellt werden.



AAM DECIDES TO EXTEND SUBSCRIPTION PERIOD UNTIL JANUARY 10, 2020



Altech Advanced Materials AG (AAM) (FRA: AMA1) decided on December 10, 2019 to extend the subscription period for the current rights issue until January 10, 2020 (24:00 CET). The prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority ("BaFin"), the approved Supplement No. 1 to the Prospectus and the amended subscription form can be downloaded from the Company's website (www.altechadvancedmaterials.com).



The extension of the subscription period for shareholders was resolved against the following background:



1) As already announced to the capital market on December 5, 2019, the Company has convened an Extraordinary General Meeting for January 15, 2020 at which, amongst other, the extension of the deadline for implementing the capital increase resolution of July 17, 2019 by three months until April 16, 2020 is to be resolved, as otherwise this deadline would expire on January 16, 2020.



Together with the Supervisory Board, the Executive Board had decided to extend the capital increase resolution in order to allow sufficient time for a structured private placement in the wake of the ongoing capital increase with subscription rights. The approval of the securities prospectus by the BaFin took much longer than originally expected. As a result, only a few days would remain between the end of the subscription period of the current rights issue and the Christmas holidays, which the management expected would not be sufficient to carry out a structured private placement.



Due to the fact that the current capital increase resolution of July 17, 2019 does not provide for an entry of the capital increase in tranches, the current capital increase with subscription rights cannot be entered in the commercial register before the end of the Extraordinary General Meeting on 15 January 2020, as otherwise a resolution re extension of the deadline for implementing the capital increase would no longer be possible. Accordingly, a delivery of New Shares from this currently ongoing rights issue cannot be made beforehand either.



2) In addition, the Company was informed by some shareholders that their custodian banks had only informed them of the ongoing rights issue with a considerable delay and that they therefore had hardly any time left to participate in the capital increase with subscription rights within the originally planned subscription period until December 16, 2019.



Due to the circumstances described above, the New Shares can only be delivered to the shareholders after the capital increase has been entered in the commercial register, which in turn can only take place after the Extraordinary General Meeting on January 15, 2020, and in order to enable shareholders willing to subscribe, who may have been informed late by their custodian banks of the current rights issue, to participate in the rights issue, the management has