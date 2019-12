Es ist Tag neun des massiven Ausstands, der besonders den Nahverkehr in Paris trifft. Auch am Wochenende soll der Streik fortgesetzt werden.

Nach mehr als einer Woche mit massiven Ausfällen im Fern- und Nahverkehr hat Frankreichs Umwelt- und Verkehrsministerin Élisabeth Borne die Angestellten der Verkehrsbetriebe aufgefordert, ihren Streik gegen die geplante Rentenreform zu beenden. Sie denke vor allem an Menschen, die von den Verkehrsbehinderungen und dem damit verbundenen Stress betroffen seien, sagte Borne am Freitag dem Fernsehsender CNews. Dass sich der Streik möglicherweise bis Weihnachten ziehen könnte, nannte Borne erneut "unverantwortlich" von den Gewerkschaften. Sie forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Die Ministerin rief die Lokführer auf, an die Schwierigkeiten für die Franzosen zu denken. Dreiviertel der Lokführer der Staatsbahn SNCF und der Pariser Verkehrsbetriebe RATP seien von der geplanten Rentenreform nicht betroffen, so Borne. Die Gewerkschaften hatten angedeutet, dass sie auch an Weihnachten den Streik nicht aussetzen werden. Es werde keine "Waffenruhe" ...

