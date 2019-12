Lässt sich aus steigenden Aktienkursen ableiten, dass der nächste Abschwung bevorsteht? Nein, sagt Krisen-Guru Nouriel Roubini. Er warnt vielmehr vor einer Entkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft.

Im vergangenen Mai und August eskalierte der Handels- und Technologiekonflikt zwischen den USA und China, die Aktienmärkte brachen ein, die Anleiherenditen fielen auf historische Tiefststände. Doch das ist vorbei: Inzwischen herrscht an den Finanzmärkten einmal mehr überschwängliche Begeisterung. US- und sonstige Aktien streben neuen Höchstständen zu, und es ist sogar von einem potenziellen "Melt-up" der Aktienbewertungen die Rede. Viele Akteure an den Finanzmärkten hoffen, dass dem jüngsten globalen Abschwung ein sich beschleunigendes Wachstum und eine verfestigte Inflation (die den Gewinnen und risikobehafteten Anlagewerten nutzt) im kommenden Jahr folgen werden.

Die plötzliche Wende von der Risikoscheu zur Risikobereitschaft spiegelt vier positive Entwicklungen wider. Erstens dürften die USA und China eine Teileinigung erreichen, die zumindest vorübergehend weitere Eskalationen ihres Handels- und Technologiekrieges verhindert. Zweitens hat es der britische Premierminister Boris Johnson geschafft, eine provisorische Einigung mit der EU über einen "weichen Brexit" herbeizuführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Vereinigte Königreich die EU ohne Vereinbarung verlässt, ist deutlich gesunken.

Drittens üben die USA angesichts iranischer Provokationen im Mittleren Osten bisher Zurückhaltung; Präsident Donald Trump hat erkannt, dass gezielte punktuelle Angriffe auf das Land zu einem ausgewachsenen Krieg und einem starken Anstieg der Ölpreise führen könnten. Zudem sind die US Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und andere wichtige Notenbanken dem geopolitischen Gegenwind durch Lockerung der Geldpolitik entgegengetreten. Da die Notenbanken einmal mehr als Retter aufgetreten sind, werden selbst unbedeutende "grüne Triebe" - wie die Stabilisierung des US-Fertigungssektors und die Widerstandsfähigkeit des Wachstums im Dienstleistungsbereich und beim Konsum - als Vorboten einer neuerlichen globalen Expansion angesehen.

Leider aber liegt in der Weltwirtschaft Einiges im Argen. Aktuelle Daten aus China, Deutschland und Japan legen nahe, dass der Abschwung weiterhin anhält, auch wenn sich sein Tempo verlangsamt hat.Zweitens könnten sich die USA und China zwar auf einen Waffenstillstand einigen; die Entkoppelung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften dürfte ...

