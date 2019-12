Wirecard soll in Dubai Hunderte Millionen Euro Umsatz mithilfe eines undurchschaubaren Partners gemacht haben. Ein Ortsbesuch führt zu verschlossenen Türen und beunruhigenden Ergebnissen für Investoren des Dax-Konzerns.

Dubai, an einem Mittwoch im November. Die Al Kazim Towers stechen wie zwei Raketen aus dem Wüstensand in den stahlblauen Himmel, das Thermometer zeigt 30 Grad. In einem der Zwillingstürme, die so aussehen wie das Chrysler Building in New York, sitzt eine Firma, die dem deutschen Zahlungsabwickler Wirecard angeblich märchenhafte Gewinne beschert. Al Alam. Der karge Internetauftritt nennt keine Ansprechpartner - aber diese Adresse. Es geht acht Stufen Marmortreppe hoch, vorbei an zwei Brunnen mit jeweils sieben Fontänen, durch eine Passage mit Geschäften und Restaurants. Der Aufzug von Turm A surrt in den 19. Stock. Al Alam sitzt in Büro 1905 A. Hinter einer Tür aus dunkelbraunem Holz. Eine üppige Repräsentanz kann es nicht sein, die großen Flächen auf dem Stockwerk werden von anderen Firmen genutzt. Die Klingel hallt durch das Büro hinter der Holztür. Es ist still. Niemand öffnet. Auch nach mehrmaligem Klingeln nicht. Ist überhaupt jemand da? Die Mitarbeiter der Wetterdaten-Firma nebenan wissen es auch nicht.

Die Firma, die kaum einer kennt

So beginnt die Spurensuche nach einem der wichtigsten Geschäftspartner des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard. Einer kleinen Firma mit großen Geheimnissen und einer Tür, die sich nicht öffnet. Die britische "Financial Times" ("FT") behauptet, dass Wirecard mithilfe von Al Alam allein im Jahr 2016 rund die Hälfte seines Vorsteuergewinns erzielt haben könnte. Die "FT" veröffentlichte Dokumente: Angeblich interne Papiere aus der Finanzabteilung von Wirecard, Excel-Tabellen, E-Mails. Wie Unterlagen wirken authentisch. Wirecard aber sagt, die Informationen seien "nicht authentisch". Unbestritten ist, dass Wirecard rund die Hälfte seines Zahlungsvolumens mithilfe von mehr als 100 Partnerfirmen abwickelt, und dass eine davon Al Alam ist. Wie viele Transaktionen Wirecard mit den Arabern macht, sagt Wirecard nicht, dementiert aber auch die Angaben der "FT" hierzu nicht.

Erstaunlich ist: Andere internationale Zahlungsdienstleister haben von Al Alam noch nie etwas gehört. Trotz vieler Erklärungsversuche ist bis heute unklar, wofür Wirecard diese Firma wirklich braucht. Vieles deutet aber darauf hin, dass die Firma, die sich da in Dubai hinter einer Holztür versteckt, nicht irgendeiner von 100 Dienstleistern ist, sondern Wirecard vermutlich ziemlich nahesteht. Es gibt Hinweise auf zwei Hintermänner, von denen der eine ein aktiver Wirecard-Manager ist.Der Fall Al Alam fügt sich nahtlos ein. Denn dubiose Gestalten und zweifelhafte Ereignisse ziehen sich durch die Firmengeschichte wie bei keinem anderen Dax-Unternehmen - bis heute, und das nicht nur in Dubai. Auffallend oft scheinen ehemalige oder aktive hochrangige Wirecard-Mitarbeiter fragwürdige Doppelrollen zu spielen.

Das passt so gar nicht zu einer der erfolgreichsten Gründergeschichten dieses Jahrzehnts. Zum ehemaligen Start-up aus dem Münchner Vorort Aschheim, das Zahlungen abwickelt, an der Ladenkasse und im Internet, völlig egal, wie die Kunden zahlen wollen - mit Kreditkarte, mit dem Handy, per Bankeinzug oder Gutscheinkarte. Und das dabei einen atemberaubenden Aufstieg zum Milliardenkonzern hingelegt hat, der die Commerzbank aus dem Dax fegte. Allein von September 2016 bis September 2019 hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt, das Vorsteuerergebnis im selben Zeitraum fast verdreifacht. Über 14 Milliarden Euro ist Wirecard heute wert - 500 Millionen mehr als die Deutsche Bank. Dennoch begleitet Wirecard seit Jahren ein zweifelhafter Ruf: Weil die ersten Kunden aus der Porno- und Glücksspielindustrie kamen, weil Spekulanten immer und immer wieder auf einen Kursrutsch der Wirecard-Aktie wetten, wie zum Beispiel neuerdings der bekannte Manager Chris Hohn mit seinem Hedgefonds TCI; weil Wirecard die Hintermänner wichtiger Geschäftspartner anonym hält, weil das Unternehmen angibt, die Kassen voller Bargeld zu haben, aber trotzdem innerhalb von drei Jahren seine langfristigen Schulden auf 1,4 Milliarden Euro mehr als vervierfacht hat, weil die Polizei in Singapur unter anderem wegen möglicher Geldwäsche gegen ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens ermittelt.

Jahrelang gelang es Wirecard dennoch, die Aktie immer wieder auf Kurs zu bringen. Die Firma folgte immer ein und demselben Muster: Vorwürfe abstreiten, Kritik als unglaubwürdig darstellen, Bedenken zerstreuen. Doch das Selbstverteidigungsmuster nutzt sich allmählich ab. Lag der Kurs der Wirecard-Aktie im Spätsommer vergangenen Jahres noch über 190 Euro, so waren es in den vergangenen Tagen weniger als 110 Euro. Der Kurs einer im September platzierten Anleihe fiel deutlich, auf 90 Prozent, was höchst ungewöhnlich für ein Dax-Unternehmen ist - und ein deutliches Indiz dafür, dass so mancher Investor mittlerweile bezweifelt, dass Wirecard seine Schulden zurückzahlen kann.Dabei läuft das Geschäft von außen betrachtet doch rund. Vor allem der Wüstenstaat Dubai hat sich zuletzt zum Paradies für die Aschheimer entwickelt. Hier sitzt die Wirecard-Tochter Card Systems Middle East. Sie steuerte im vergangenen Jahr fast 60 Prozent zum Jahresgewinn des Konzerns bei. 237 Millionen Euro lautete das Jahresergebnis. Das ist fast doppelt so viel wie 2017 und sechs Mal so viel wie fünf Jahre zuvor.

Zwei Freunde, eine Firma

Oliver Bellenhaus, 46 Jahre alt, führt hier die Geschäfte. Ein Mann, der seinen geschäftlichen Erfolg offenbar zu zelebrieren weiß: Seinen Kollegen fiel der schöne weiße Mercedes Benz SLS AMG, Neupreis um die 200.000 Euro, auf, mit dem er durch Dubai brauste. Angeblich soll er in einem Apartment im höchsten Gebäude der Welt gelebt haben oder leben: dem Burj Khalifa, 828 Meter hoch. Und dieser Bellenhaus soll auch sehr viel mit Al Alam zu tun haben.

Während Wirecard in Europa einen Geldtransfer, der etwa beim Einkauf im Internet entsteht, weitgehend allein abwickeln kann, braucht Wirecard außerhalb des Kontinents hierfür häufig Partner mit entsprechenden Lizenzen. Al Alam, so stellt Wirecard es dar, ist mit solchen Lizenzhaltern verbunden und stellt bei Bedarf eine Verbindung her. Warum Wirecard diesen Kontakt nicht selbst knüpfen kann, sagt das Unternehmen auf Nachfrage nicht.

Wer Eigentümer von Al Alam ist, sagt Wirecard auch nicht. Al Alam beantwortet diese Frage ebenfalls ...

