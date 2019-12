Erste Maßnahmen seien laut Bosch bereits vereinbart. Kurzarbeit ist eine Option. Der Durchbruch in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern wurde aber noch nicht erzielt.

Der Autozulieferer Bosch hat sich mit Blick auf den geplanten Stellenabbau am Standort Schwäbisch Gmünd mit Arbeitnehmervertretern auf erste Eckpunkte geeinigt, ohne bereits einen Durchbruch erzielt zu haben.

Der Konzern hatte im Oktober angekündigt, in dem Werk bis Ende 2022 rund 1000 Arbeitsplätze in der Lenksystem-Sparte abbauen zu wollen. Die zuständige Bosch-Tochter Automotive Steering teile am ...

