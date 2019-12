Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag -0,97% auf 38,98, davor 3 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 37,48 auf 39,36), Immofinanz -2,07% auf 23,65, davor 3 Tage im Plus (2,99% Zuwachs von 23,45 auf 24,15), Palfinger -1,38% auf 28,6, davor 3 Tage im Plus (7,41% Zuwachs von 27 auf 29), RBI -0,13% auf 22,44, davor 3 Tage im Plus (4,03% Zuwachs von 21,6 auf 22,47), Uniqa -1,15% auf 9,05, davor 3 Tage im Plus (2,01% Zuwachs von 8,97 auf 9,15), Pierer Mobility AG +0,44% auf 45,4, davor 3 Tage im Minus (-2,16% Verlust von 46,2 auf 45,2), RHI Magnesita +6,39% auf 46,6, davor 3 Tage im Minus (-4,78% Verlust von 46 auf 43,8), Athos Immobilien +0,46% auf 43,4, davor 3 Tage im Minus (-4,42% Verlust von 45,2 auf 43,2). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: ...

