Die Unsicherheit beim Brexit war eine Bewährungsprobe für Fondsmanager wie Ben Wallace. Mit Johnsons Wahl kehrt nun mehr Zuversicht zurück in den Markt. Günstige Versicherer und Luftfahrtaktien hält er für interessant.

Ben Wallace ist seit 2011 Senior Investment Manager für britische Aktien bei Janus Henderson Investors und managt 2,7 Milliarden britische Pfund, die im UK Absolute Return Fund des Hauses angelegt sind. Zuvor war er Senior Investment Manager bei Gartmore, die von Henderson übernommen wurden. Bis 2002 arbeitete er bei der Deutschen Asset Management, wo er von 1997 bis 2002 britische Aktienfonds verwaltete. Ben schloss sein Studium an der University of Edinburgh mit einem Bachelor of Science (Hons) ab. Er ist assoziiertes Mitglied der Society of Investment Professionals (ASIP).

WirtschaftsWoche: Viele weltweit aktive Fondsmanager haben sich in Großbritannien zurückgehalten. Werden sie nach den Parlamentswahlen zurückkehren? Ben Wallace: Großbritannien ist immer noch ein guter Ort zum Investieren, der Aktienmarkt hat sehr viele verschiedene Branchen zu bieten - viel mehr als in Deutschland. Der britische Mittelstand ist an der Börse.

Jetzt ist klar, wie es mit dem Brexit weitergeht, Großbritannien wird wohl im Januar rausgehen. Wie sind Sie mit den Unsicherheiten durch den Brexit bislang klargekommen?Es ist für mich wie eine Art täglicher Seifenoper. Für mich als Fondsmanager war es das größte Problem, dass die Brexit-Diskussionen den Kurs des Pfunds so sehr stark schwanken ließen. Und wenn im Fonds Unternehmen stecken, die ihre Geschäfte zu 75 Prozent außerhalb Großbritanniens machen, dann wirken sich die Währungsschwankungen auch auf deren Geschäft aus. Die Währung war das größere Problem für Vermögensverwalter und Unternehmen und wird es bleiben. Der eigentliche Brexit wird weniger starke Auswirkungen haben. Es ist leichter, die Wirkungen einzuschätzen.

Wie geht es weiter in Ihrem Portfolio, nach der Wahl?Wir haben den Fonds von einem ausgewogenen neutralen Engagement bei britischstämmigen Inlandsunternehmen über den Sommer auf eine Netto-Longposition in Sektoren wie Wohnungsbau, Banken und Versicherungen umgestellt. Diese haben davon profitiert, dass Boris Johnson eine beträchtliche Mehrheit erreicht hat und einige der noch offenen politischen Risiken in Großbritannien beseitigt. Auf Portfolioebene versuchen wir, wieder die Titel zu kaufen, die wir mögen ,und auf fallende Kurse bei denen zu setzen, die wir nicht mögen.

Wie ist momentan das Verhältnis von Long ...

Den vollständigen Artikel lesen ...