US-Präsident Trump kämpft weiter gegen die Offenlegung seiner Steuererklärung. Nun will der Oberste Gerichtshof der USA über Trumps Klage gegen eine Weitergabe der Unterlagen beraten.

US-Präsident Donald Trump könnte mitten in der heißesten Phase des Wahlkampfs gezwungen werden, seine Steuererklärungen offenzulegen. Der Oberste Gerichtshof der USA kündigte am Freitag an, er werde über Trumps Klage gegen eine Weitergabe seiner Steuererklärungen und anderer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...