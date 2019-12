In dieser Woche wurde bekannt, dass Manfred Knof, seit wenigen Monaten Deutschlandchef der Privatkundensparte der Deutschen Bank, hart durchgreifen wird: Laut Medienberichten will er bis Ende 2022 die Kosten in seinem Bereich um eine Milliarde Euro senken. Bislang waren für seinen Bereich demnach nur 600 Millionen Euro veranschlagt. Dass die Deutsche Bank massiv sparen muss, ist seit langem bekannt. Das wird jedoch insbesondere auch die Führungskräfte in Deutschlands angeschlagenem Geldinstitut ... (Achim Graf)

